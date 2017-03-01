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〈北部〉追思228 受難者家屬嘆找無真相

2017-03-01

〔記者陳昀／桃園報導〕市府昨天在蘆竹二二八紀念公園舉辦二二八事件七十週年紀念活動，受難者家屬、蘆竹首任鄉長林元枝的三子林秀峰代表致詞時表示，從二二八到白色恐怖的那段日子，受難者苦、家屬更苦，幾乎都成為社會邊緣人，至今仍找不到真相。林秀峰談話時數度哽咽，市長鄭文燦上前給予擁抱、安慰。

鄭文燦表示，政府應找出二二八事件的真相，這不只是撫慰受難者家屬，也是國家應盡的義務。他說，威權時代已結束，在民主時代，須將過去國家與政府侵犯人權的錯誤加以更正，這才是紀念二二八最重要的意義。

他說，二二八事件是桃園及台灣的傷痛，需要整個國家面對及妥善處置，讓台灣邁向族群融合，希望七十週年會是一個起點，讓台灣社會邁向新生，市府文化局也出版《重生與愛》系列書籍，記載受難者及其家屬的親身經歷，希望台灣社會記取教訓、面對未來。

林秀峰說，以前台灣人的人權觀念是二等國民水準，很多人被欺凌卻習慣成自然，但也有很多人不氣餒、繼續努力，犧牲自己換來民主自由。他說，如今的轉型正義，雖然慢了一步，但仍欣慰政府願意努力。

負責撰述《重生與愛》系列書籍的作家陳銘誠表示，在二二八事件及白色恐怖中，桃園約有四百名政治受難者，是全台受難者最多的縣市，希望藉由受難者及其家屬的口述歷史，讓新一代珍惜得來不易的民主，並撫平歷史傷痕。

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  • 市府昨天在蘆竹二二八紀念公園舉行七十週年紀念活動，邀請受難者家屬一同緬懷。 （記者陳昀攝）

    市府昨天在蘆竹二二八紀念公園舉行七十週年紀念活動，邀請受難者家屬一同緬懷。 （記者陳昀攝）

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