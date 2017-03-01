〈北部〉機捷明正式通車 試乘破120萬人次

2017-03-01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕機場捷運明天正式通車，民眾把握最後的免費試乘機會，二二八連假期間爆出高運量，其中二月廿七日的搭乘人次就達十七萬，為試營運期間單日最大量，而二月廿八日搭乘人次超過十五萬。市長鄭文燦、桃捷公司董事長劉坤億昨天上午前往A8長庚醫院站，視察假期疏運與商場營運狀況，試乘民眾多給予正面評價，但也有試乘民眾反映人潮太多，車廂內部有點悶熱。

民眾多正面評價 店家業績增

機場捷運到昨天為止總運量超過一百廿萬人次，搭乘民眾看到鄭文燦現身A8站，也不吝分享各自的搭車經驗。鄭文燦表示，一個月的免費試乘今天就會結束，民眾可以把握最後機會試乘，明天正式營運後的第一個月，仍有票價五折的優惠，試營運也讓民眾熟悉每個車站的設施，例如，A8站有購物中心、長庚醫院，要到醫院看診的民眾多了搭乘捷運的選擇。

鄭文燦表示，試營運期間已有許多出國、回國的旅客選擇搭乘機捷，也有許多雙北民眾搭車到桃園一日遊，或到沿線的購物中心購物，機捷的效益已經慢慢看到了，營運量與員工的熟練度也大幅提高，希望明天正式通車後能營運順利，讓桃園國際機場聯外交通更方便。

鄭文燦一行也前往A8購物中心視察，店家笑說，攤位上的桃園名產豆干、花生糖都銷得不錯，購物中心在通車後人潮增加。業者表示，光是二月廿七日就有近三萬人次。