〈北部〉免費WiFiiTaoyuan升級 加速又擴點
預計今年第三季完成
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府建置「iTaoyuan」免費WiFi網路熱點，由於上網人次、流量均大幅增加，市府投入經費改善頻寬，將從現行的1M升級至5M，速度提升五倍，預計今年第三季就能完成，讓市民上網不龜速，屆時WiFi熱點也將從目前五二四點擴增為五五七點。
「iTaoyuan」免費WiFi建構的熱點包含圖書館、旅遊景點、大眾運輸節點、洽公場所、夜市、商圈、公園等人潮聚集地點，最近也增加機場捷運站、免費公車站、YouBike租賃站、智慧站牌等；而包括中正藝文特區、桃園車站、中壢車站及中壢六和商圈等四個區域則建置熱區，從點擴大為區，提供涵蓋範圍更大免費WiFi服務，商圈內走動、逛街，網路連線不會斷線。
市府資訊中心主任閻俊如表示，桃園升格直轄市後，民眾對「iTaoyuan」免費WiFi的上網需求劇增，以使用人次來看，一○四年一月份單月使用十八萬一八五○人次，今年一月已經增至七十三萬五六○八人次，短短兩年就成長四倍；上網流量也從一○四年一月的九二九八GB，到今年一月為一萬六六八五GB，成長八成。
閻俊如說，「iTaoyuan」使用「iTaiwan」帳號認證機制，民眾完成「iTaoyuan」帳號認證後，「iTaiwan」在桃園市八一六個熱點，全台九八五五個無線上網熱點，都可用同一帳號連線網路，提供民眾商旅及外出上網便利性。
閻俊如表示，除了熱點建置，大眾交通工具的4G行動WiFi將是未來的趨勢，目前除機場捷運，還有九十五輛公車提供免費上網，未來會持續推廣。
頻寬增5倍 熱點多33個
周姓市民就表示，雖然很多地方都有「iTaoyuan」的免費WiFi，但速度太慢，尤其是人多的時候，頻寬被分享，上網根本就是龜速，市府要將頻寬增加五倍，熱點又增加，對民眾而言是一大福音。
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