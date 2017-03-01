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〈中部〉一氧化碳中毒死傷4起 更換熱水器 最高補助3千

2017-03-01

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市廿四日起至廿七日，接連發生四起一氧化碳中毒案件，共造成二死十九傷，案件發生原因有三件是熱水器裝設於陽台，但因加蓋窗戶或未裝排氣管，導致一氧化碳無法排出，一件安裝於浴室內。消防局提醒民眾，天氣轉冷除注意保暖外，使用燃氣熱水器務必保持環境通風，不要將門窗緊閉，以避免造成一氧化碳中毒意外。

台中市府也提供受理居家有一氧化碳中毒潛勢場所補助遷移，或更換燃氣熱水器，每戶最高補助三千元並以一次為限，尚有名額可供申請，有意申請補助之民眾，請儘速撥打一一九或直接向當地消防分隊詢問。

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