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〈中部〉慈濟宮慶文昌君聖誕 為考生祈福

2017-03-01

〔記者歐素美／台中報導〕 豐原慈濟宮慶祝文昌帝君聖誕昨舉行考生祈福三獻禮慶典，由豐原區高中、國中校長擔任主祭官，吸引數百名考生及家長到場，恭讀文昌帝君陰騭文及祈禱疏文，並敬獻蔥、芹菜、包子、粽子等祭品，以祈求考生金榜題名；立委江啟臣則以三不政策：「不抱佛腳、不緊張、不大意」勉勵考生，祝福考生金榜題名。

豐原慈濟宮慶祝文昌帝君聖誕，第三年舉行考生祈福三獻禮儀式，由考生代表恭讀文昌帝君陰騭文及祈禱疏文。

慶典由慈濟宮主委鄭文鑫代表點燭，隨後由現場高中及國中校長等擔任主祭官，獻上蔥、芹菜、包子、粽子等祭品，以祝福考生勤勞、聰明、包中，考生隨後並躦轎腳及鳴鐘祈福，廟方則贈送文昌筆、祈福金卡、媽祖賜福平安水等，祝福考生考試順利、金榜題名。

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  • 慈濟宮贈送考生文昌筆、祈福金卡及平安水等，祝福考生金榜題名。（記者歐素美攝）

    慈濟宮贈送考生文昌筆、祈福金卡及平安水等，祝福考生金榜題名。（記者歐素美攝）

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