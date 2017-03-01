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〈中部〉東峰二二八公園紀念碑 遭潑紅漆

2017-03-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕二二八今年七十週年，東區東峰二二八紀念公園昨舉行和平追思會前，卻發現紀念碑遭人潑紅漆，緊急清洗仍難刷淨，水泥碑和地面滿是紅漬，充斥油漆味，追思會雖由副市長主持照常舉行，也引來受難者家屬不滿，抱怨市長沒來、參與人太少、儀式太簡單，不被尊重。

東峰二二八公園紀念碑昨天清晨傳出遭人潑漆，早上被承包清潔公司發現，水泥碑、碑文和地上全是紅漆，趕在追思會前清洗一番，但水泥碑和地面仍留下大片明顯紅漬，與會的受難者家屬和追思者感到錯愕與痛惜。

今年二二八追思主場辦在大里國光二二八公園，會後東峰二二八公園在十一點多接著舉行，由副市長張光瑤主持致詞表示「紀念不僅是追思爭取民主自由的先人，也是希望為下一代創造更好的生活環境」，並與民政局長蔡世寅、立委黃國書、市議員邱素貞等人及二二八受難者家屬一同向紀念碑獻上百合花，表達對受害者的追思，全程約半個小時。

有受難者家屬現場表達不滿，認為市長不來、參與人數僅三十人、儀式太簡單，中午現場也不搭棚子，不受尊重；民政局則解釋兩處公園是每年輪流主辦二二八追思會，儀式簡單隆重。

往年二二八時蔣介石銅像潑漆事件頻傳，今年台中卻傳出二二八紀念碑被潑紅漆，民政局長蔡世寅強調，二二八對很多受難家屬來說是傷痛的時刻，希望大家不要進行激烈手段，和平相處；警方表示公園沒有監視器，已經調閱附近路口監視器，揪出潑漆人。

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  • 東區東峰二二八紀念公園，昨早舉行追思會前發現紀念碑被潑紅漆。（記者蔡淑媛攝）

    東區東峰二二八紀念公園，昨早舉行追思會前發現紀念碑被潑紅漆。（記者蔡淑媛攝）

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