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〈中部〉二二八紀念會感念林連宗 林佳龍頒 獎座

2017-03-01

代表台中人與陳儀政府交涉 從此音訊全無

〔記者何宗翰／大里報導〕二二八事件七十週年和平追思紀念會，昨天上午在大里區國光二二八公園舉辦，市長林佳龍表揚在二二八事件中，代表台中人北上與政府協調的參議員林連宗，由其外孫廖英豪代表接受刻有「成仁取義」字樣的獎座。

紀念會由林佳龍主持，立委何欣純、市議員李天生、邱素貞、張雅旻、何文海、張玉嬿、張芬郁等人都到場，數百名受難者家屬也前往追思；與會者先聆聽福爾摩莎合唱團獻唱，接著全體默哀一分鐘，隨後頒獎、致詞，詩人林沈默朗誦「聽著二二八」詩作，最後眾人向紀念碑獻上百合花，林佳龍也在園區種下台灣原生種櫸木。

林佳龍表示，當時林連宗代表到台北與陳儀政府交涉，希望以法律維護台灣人民權益，卻從此音訊全無，至今屍骨無存，這次邀請外孫廖英豪從美國回來接受頒贈，希望讓更多市民了解史實，這也是轉型正義。廖英豪表示，七十年不長，但對個人而言卻是接近一生的時間，感謝台中的鄉親還記得外公。

要求承諾拆蔣銅像時限 台灣國成員被制止

林佳龍致詞時，九○八台灣國運動的總會長周崇德突然衝向舞台，大聲要求說兩句話，讓致詞一度中斷，後來被眾人制止勸離。周崇德事後表示，並不是要鬧場，關於拆除蔣銅像的時限，希望林佳龍公開給個承諾，「台南、嘉義都已經拆光了，台中為什麼不行？還只能給這麼籠統的答案！」

對此，林佳龍受訪時表示，會先將市內卅九座銅像集中安置，把空間還給市民，也希望中央政府有一個全面處理蔣銅像的政策；日前中興大學已由下而上，將銅像改為創校者，希望其他地方也都能由下而上，共同參與轉型正義的工程，藉由神像的去神格化，台灣可以走出歷史悲情。

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  • 九○八台灣國成員周崇德（穿背心者）想衝上台前，被眾人制止。（記者何宗翰攝）

    九○八台灣國成員周崇德（穿背心者）想衝上台前，被眾人制止。（記者何宗翰攝）

  • 市長林佳龍表揚二二八罹難者參議員林連宗，由外孫廖英豪（右）代表接受刻有「成仁取義」字樣的獎座。（記者何宗翰攝）

    市長林佳龍表揚二二八罹難者參議員林連宗，由外孫廖英豪（右）代表接受刻有「成仁取義」字樣的獎座。（記者何宗翰攝）

  • 林佳龍等人在二二八紀念碑前獻上百合花，表達追思。（記者何宗翰攝）

    林佳龍等人在二二八紀念碑前獻上百合花，表達追思。（記者何宗翰攝）

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