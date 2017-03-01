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〈中部〉賞櫻客留大量垃圾 親愛村民開罵

2017-03-01

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區、台電萬大發電廠櫻花美景於二二八連假吸引賞櫻人潮，親愛村居民假期前才完成投八十三線聯外道路清掃，連假期間卻又垃圾遍地，甚至還有遊客把垃圾丟下溪床，更難以清理，讓居民大罵「實在太沒公德心！」

仁愛鄉親愛村有奧萬大森林遊樂區、台電萬大生態電廠，園區內都廣植櫻花，今年櫻花晚開，二二八連假遊客仍能欣賞櫻花盛開美景，為了一年一度的櫻花季，村長潘筱玉特別發動村民於假期前，在聯外道路投八十三線及部落公園進行環境整頓，清出許多垃圾，希望給遊客乾淨清爽的賞花環境，結果好意慘被踐踏。

村長潘筱玉表示，原本乾淨的道路在二二八的四天連假期間又遍布大量垃圾，便當盒、飲料空瓶等垃圾隨處可見，甚至還有遊客將垃圾丟下溪床，更加難以清除，村民辛苦近一星期，不到二、三天就被破壞，讓村民相當無奈，不知該不該繼續為沒公德心的遊客服務。

也有部落居民指出，部落旅遊愈來愈夯，假日遊客眾多，但有人不尊重部落傳統、干擾居民生活，甚至破壞生態環境，造成衝突對立，必須正視省思。

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