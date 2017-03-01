〈中部〉鴨染禽流感 彰縣再撲殺888隻

2017-03-01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又是肉鴨！彰化縣芳苑鄉前天撲殺禽流感確診的肉鴨八八七隻，昨天在大城鄉又有肉鴨場發現禽流感，確診後場內肉鴨八八八隻全數撲殺，兩場都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，前天與昨今天所發現確診撲殺的肉鴨場，分別位於芳苑鄉、大城鄉，兩場相距九公里，沒有地緣關係。大城鄉的肉鴨場於二月二十三日申請上市前監測採樣，二十七日由家衛所檢出H5亞型高病原性禽流感病毒，二十八日確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，立即由防疫人員進行場內鴨隻撲殺工作，總計撲殺八八八隻肉鴨。

由於昨天所撲殺確診的肉鴨場，為彰化縣養鴨場上市監測發現之第二場案例場，動物防疫所提醒業者，全國家禽禁運禁宰令雖然解除，由於鴨隻比較不容易從外觀判斷是否感染禽流感，農委會公告全國鴨場鴨隻自即日起到至五月三十一日止，都必需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告與家禽健康證明書，才能上市屠宰。