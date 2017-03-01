| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉遊樂園登山車故障 遊客爆沿軌道上山

2017-03-01

連假免費湧人潮 設施難負荷

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣泰雅渡假村二二八連假祭出免費入園優惠，吸引爆量人潮，也導致遊樂設施難以負荷，即有遊客PO網投訴園區登山列車故障，遊客被迫沿著軌道上山，引發安全疑慮，業者則澄清登山列車因機件過熱突然無法運作，遊客由工作人員引導從軌道旁的安全通道脫困，並非走鐵軌，短暫停機整修，故障迅速排除。

因應二二八和平紀念日四天連假，泰雅渡假村破天荒祭出免費入園優惠措施，遊客在限定時間入園，只收取停車費一百元及每人保險費五十元，相較其他主題樂園四人門票加停車動輒要二、三千元，低價促銷也收到效果。

連假前三天已近三萬五千人入園，多半集中在廿六、廿七日，入園車輛大排長龍，一度難以消化，業者甚至加派工作人員沿路舉牌拜託遊客回頭，昨天連假最後一天，業者將免費入園時間提早至上午九時，並延長至下午四時，初估四天連假入園遊客破四萬人。

但大量遊客也讓園區動力機械遊樂設施不堪負荷，前天下午遊客PO網投訴「登山列車」遊樂設施故障，工作人員叫遊客沿著軌道上山，感覺好危險，也引起不少網友留言回應，有人認為「人一多，原本不恐怖的地方也變恐怖了。」、「設備還是定期維修比較好。」、「雖是免費的，基本的安全還是需要兼顧。」「也有網友批評「免費給你進去還嫌！」，可說正反意見都有。

業者澄清是引導走安全通道

業者則表示，前天入園人數眾多，雖已將登山列車列入付費設施，希望做到人數管制，但搭乘人潮還是一波接一波，因此機件過熱無法運作，列車軌道旁都有安全通道及扶手，遊客由工作人員全數安全引導脫困，停機請技師修復不到一小時，排除故障後恢復運作。

廣告
  • 遊客PO網投訴泰雅渡假村的登山列車故障，遊客被迫沿軌道上山，業者澄清是引導走安全通道。（圖：擷取自臉書爆料公社）

    遊客PO網投訴泰雅渡假村的登山列車故障，遊客被迫沿軌道上山，業者澄清是引導走安全通道。（圖：擷取自臉書爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
鴨染禽流感 彰縣再撲殺888隻

又是肉鴨！彰化縣芳苑鄉前天撲殺禽流感確診的肉鴨八八七隻，昨天在大城鄉又有肉鴨場發現禽流感，確診後場內肉鴨八八八隻全數撲殺，兩場都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，前天與昨…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：〈中部〉遊樂園登山車故障 遊客爆沿軌道上山


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.