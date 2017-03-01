〈中部〉遊樂園登山車故障 遊客爆沿軌道上山
連假免費湧人潮 設施難負荷
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣泰雅渡假村二二八連假祭出免費入園優惠，吸引爆量人潮，也導致遊樂設施難以負荷，即有遊客PO網投訴園區登山列車故障，遊客被迫沿著軌道上山，引發安全疑慮，業者則澄清登山列車因機件過熱突然無法運作，遊客由工作人員引導從軌道旁的安全通道脫困，並非走鐵軌，短暫停機整修，故障迅速排除。
因應二二八和平紀念日四天連假，泰雅渡假村破天荒祭出免費入園優惠措施，遊客在限定時間入園，只收取停車費一百元及每人保險費五十元，相較其他主題樂園四人門票加停車動輒要二、三千元，低價促銷也收到效果。
連假前三天已近三萬五千人入園，多半集中在廿六、廿七日，入園車輛大排長龍，一度難以消化，業者甚至加派工作人員沿路舉牌拜託遊客回頭，昨天連假最後一天，業者將免費入園時間提早至上午九時，並延長至下午四時，初估四天連假入園遊客破四萬人。
但大量遊客也讓園區動力機械遊樂設施不堪負荷，前天下午遊客PO網投訴「登山列車」遊樂設施故障，工作人員叫遊客沿著軌道上山，感覺好危險，也引起不少網友留言回應，有人認為「人一多，原本不恐怖的地方也變恐怖了。」、「設備還是定期維修比較好。」、「雖是免費的，基本的安全還是需要兼顧。」「也有網友批評「免費給你進去還嫌！」，可說正反意見都有。
業者澄清是引導走安全通道
業者則表示，前天入園人數眾多，雖已將登山列車列入付費設施，希望做到人數管制，但搭乘人潮還是一波接一波，因此機件過熱無法運作，列車軌道旁都有安全通道及扶手，遊客由工作人員全數安全引導脫困，停機請技師修復不到一小時，排除故障後恢復運作。
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