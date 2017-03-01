| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉校園蔣介石銅像 魏明谷：改建就移除

2017-03-01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕追思二二八事件，再度引發蔣介石銅像去留爭議！彰化縣長魏明谷昨天出席追思紀念會時強調，蔣介石是歷史人物，他希望學校更新或是改建校園時，「自然而然」來移除其銅像。

魏明谷表示，校園存在蔣介石或者是孫中山銅像，尤其是蔣介石銅像，蔣介石已是歷史人物，鼓勵學校更新校園，改建校舍，透過這個方式，就會自然而然，蔣介石的銅像就移除掉，才不會引起爭議，或是紛爭。

而和美高中原有的蔣介石銅像，去年因為不敵梅姬颱風，銅像破裂一地；當時校方就表示，，銅像隨著颱風掉落地面，就讓一切「回歸歷史」，不會再進行回復，原址未來將納入校舍整體規劃，讓校園有不同的面貌。

和美高中的蔣介石銅像是在民國七十四年間，由民間所捐贈給校方，位於西園路校門的入口，由於銅像是塑膠材質，梅姬颱風的風力驚人，造成銅像落地破裂。校方表示，將不會再回復，未來校舍將做整體規劃！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
鴨染禽流感 彰縣再撲殺888隻

又是肉鴨！彰化縣芳苑鄉前天撲殺禽流感確診的肉鴨八八七隻，昨天在大城鄉又有肉鴨場發現禽流感，確診後場內肉鴨八八八隻全數撲殺，兩場都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，前天與昨…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：〈中部〉校園蔣介石銅像 魏明谷：改建就移除


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.