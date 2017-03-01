〈中部〉校園蔣介石銅像 魏明谷：改建就移除

2017-03-01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕追思二二八事件，再度引發蔣介石銅像去留爭議！彰化縣長魏明谷昨天出席追思紀念會時強調，蔣介石是歷史人物，他希望學校更新或是改建校園時，「自然而然」來移除其銅像。

魏明谷表示，校園存在蔣介石或者是孫中山銅像，尤其是蔣介石銅像，蔣介石已是歷史人物，鼓勵學校更新校園，改建校舍，透過這個方式，就會自然而然，蔣介石的銅像就移除掉，才不會引起爭議，或是紛爭。

而和美高中原有的蔣介石銅像，去年因為不敵梅姬颱風，銅像破裂一地；當時校方就表示，，銅像隨著颱風掉落地面，就讓一切「回歸歷史」，不會再進行回復，原址未來將納入校舍整體規劃，讓校園有不同的面貌。

和美高中的蔣介石銅像是在民國七十四年間，由民間所捐贈給校方，位於西園路校門的入口，由於銅像是塑膠材質，梅姬颱風的風力驚人，造成銅像落地破裂。校方表示，將不會再回復，未來校舍將做整體規劃！