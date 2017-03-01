〈中部〉典藏燈會花燈 石榴驛添亮點

2017-03-01

〔記者詹士弘／雲林報導〕百年石榴驛如果加上台灣燈會的花燈會成什麼模樣？縣議員周秀月從台灣燈會搬來「水果樂園」、「 農村樂園」、「 新住民燈區」花燈，希望豐富石榴驛景點，也變成為典藏花燈最多的地方。

石榴火車站於二○○六年登錄為歷史建築，雖然停靠班車不多，卻是鐵道迷心中票選第一名的火車站，經台鐵整建、清理附近髒亂點後，車站風華再現，充滿復古的氣氛。

雲林剛舉辦台灣燈會，燈會中展示的花燈在結束後提供各界典藏，周秀月爭取「 農村樂園」等三個燈區的數十組中大型花燈，運至石榴火車站旁的廣場及空地陳列（見圖，記者詹士弘攝），並請水電技師重新接電，希望重現燈會光彩。