〈中部〉嘉市今起週三停收垃圾 週收五日

2017-03-01

任意棄置垃圾包 4月起逕行告發

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕因應一例一休人力調度，嘉義市自今（三月一日）起，垃圾週收五天，今逢首日週三不收垃圾。環保局表示，如任意棄置垃圾包，第一次違規予以勸導，第二次違規則逕行現場拍照存證，可依廢棄物清理法，處一千二百元以上六千元以下罰鍰，四月一日起違反該項規定，將逕行告發處分。

有民眾建議市環保局需擬配套措施，比照文化路夜市每週每天仍都有定點定時收運垃圾作法，在東、西區各增設一處定點垃圾收運站，以服務民眾。對此，市環保局長張志誠表示，會再審慎評估可行性，他強調如果新措施影響民眾生活習慣，也請市民多多配合。

嘉市垃圾清運和資源回收，今起將由原本的每週六天，減少為週收五天，週三和週日停止收運垃圾，週一、二、四、五、六照常收運垃圾。

資源回收部分，仍維持每週收運兩天，每週三、六回收路線於今起同步調整為每週一、四或二、五收運。

市長涂醒哲表示，這項調整政策呼應一例一休制度的精神，讓清潔隊員能多一點休息時間，達到排休正常化，以保障他們的勞動權益；預估改成垃圾週收五天後，全市垃圾量一年將可減少約百分之五以上，亦可提高資源回收率。

嘉縣環保局授權各公所 自訂時間

至於嘉義縣部分，環保局在一月開會決議清潔隊員週休二日，原則上「週三、週日不收垃圾」，但因嘉義縣幅員大，環保局授權各鄉鎮市公所因地制宜訂定時間；目前每週有兩天不收垃圾的鄉鎮市有朴子、大林、民雄、新港、六腳、布袋、鹿草、義竹、溪口、中埔、阿里山，竹崎有部分路線有兩天不收，太保、東石、水上、番路、梅山、大埔維持週一到週六收垃圾。

縣環保局長顏旭明說，部分鄉鎮市二月已開始實施每週五天收垃圾，目前運作情形良好，有些鄉鎮市公所清潔隊隊員則採排班上班及休假，維持每週六天收垃圾。