〈中部〉嘉市今起週三停收垃圾 週收五日
任意棄置垃圾包 4月起逕行告發
〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕因應一例一休人力調度，嘉義市自今（三月一日）起，垃圾週收五天，今逢首日週三不收垃圾。環保局表示，如任意棄置垃圾包，第一次違規予以勸導，第二次違規則逕行現場拍照存證，可依廢棄物清理法，處一千二百元以上六千元以下罰鍰，四月一日起違反該項規定，將逕行告發處分。
有民眾建議市環保局需擬配套措施，比照文化路夜市每週每天仍都有定點定時收運垃圾作法，在東、西區各增設一處定點垃圾收運站，以服務民眾。對此，市環保局長張志誠表示，會再審慎評估可行性，他強調如果新措施影響民眾生活習慣，也請市民多多配合。
嘉市垃圾清運和資源回收，今起將由原本的每週六天，減少為週收五天，週三和週日停止收運垃圾，週一、二、四、五、六照常收運垃圾。
資源回收部分，仍維持每週收運兩天，每週三、六回收路線於今起同步調整為每週一、四或二、五收運。
市長涂醒哲表示，這項調整政策呼應一例一休制度的精神，讓清潔隊員能多一點休息時間，達到排休正常化，以保障他們的勞動權益；預估改成垃圾週收五天後，全市垃圾量一年將可減少約百分之五以上，亦可提高資源回收率。
嘉縣環保局授權各公所 自訂時間
至於嘉義縣部分，環保局在一月開會決議清潔隊員週休二日，原則上「週三、週日不收垃圾」，但因嘉義縣幅員大，環保局授權各鄉鎮市公所因地制宜訂定時間；目前每週有兩天不收垃圾的鄉鎮市有朴子、大林、民雄、新港、六腳、布袋、鹿草、義竹、溪口、中埔、阿里山，竹崎有部分路線有兩天不收，太保、東石、水上、番路、梅山、大埔維持週一到週六收垃圾。
縣環保局長顏旭明說，部分鄉鎮市二月已開始實施每週五天收垃圾，目前運作情形良好，有些鄉鎮市公所清潔隊隊員則採排班上班及休假，維持每週六天收垃圾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
又是肉鴨！彰化縣芳苑鄉前天撲殺禽流感確診的肉鴨八八七隻，昨天在大城鄉又有肉鴨場發現禽流感，確診後場內肉鴨八八八隻全數撲殺，兩場都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，前天與昨…
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 日天皇首訪越南 將慰問二戰老兵遺眷
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
- 信封門兇手 就是做這事才釀禍
- 228受難者：70年來 一個字也不敢說
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 黃岡／無為在歧路 － 致獵人
- 李東健無縫接軌趙允熙 遭疑劈腿
- 社論》且談蔣介石功過
- 電子轉診今上路 免重新排隊掛號
- 王柏融這一轟 傳承陳金鋒
- 福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款 0至100公里／時僅6.7秒 手排駕駛樂趣
- 《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- 《中英對照讀新聞》Suppressing free press is ’how dictators get started’: Senator McCain （美國）參議員麥肯：壓制新聞自由是「獨裁者的起手式」
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 軟銀老友見證 陽耀勳變好「野」人
- 民眾要拆蔣銅像 兩派爆衝突
- 歐股小漲 投資人靜待川普演說
- 高雄追思 重回壽山軍區歷史現場
- 中正紀念堂轉型草案 下會期送立院
- 二二八拚轉型正義 原民不缺席
- 陰囊痛、有如滿袋蚯蚓 精索靜脈曲張作怪
- 川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度
- 丹寧有型有款 Right-on海外首店登台
- 張七郎孫 促撤慈湖駐軍
- 基督長老教會與天主教 為228辦和好禮拜
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 向受難者致敬 青年「走過」二二八
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 孩子常分心 快訓練工作記憶
- 南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
標題：〈中部〉嘉市今起週三停收垃圾 週收五日
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email