〈中部〉中正大學改名？ 校方：尊重各方意見
〔記者曾迺強／嘉義報導〕昨天是二二八事件七十週年紀念，台南市區昨天有多個團體發起二二八遊行，其中，「阿扁聯誼會」訴求政府應全面拆除所有蔣介石銅像，以及更改以蔣介石命名的街道、建築物或機構，位於嘉義縣的國立中正大學也被點名「去蔣化」；中正大學主任秘書吳明儒回應表示，校方尊重各方意見，更名與否，皆不忘二二八於歷史的重要性。
校方：更名與否 皆不忘228於歷史的重要性
事實上，該校圖書館八樓校史室外走廊陳列的資料記載，「依據民國七十五年十月三十日行政院第二○○六次院會，決定在雲嘉地區設立國立中正大學，一為紀念先總統蔣中正先生，二為均衡雲嘉地區的高等教育發展。」外界普遍認為，中正大學的確是為紀念蔣介石而命名「中正」。
吳明儒強調，二二八紀念日，時值紀念各烈士因二二八之奉獻的重要時刻，未來校名無論更名與否，校方皆不忘二二八事件於歷史的重要性；他強調，校方一向秉持「積極創新、修德澤人」校訓，堅守政治中立、學術自由立場，對於各方意見，表示尊重。
中正大學自民國七十八年七月開校啟教至今，校園戶外均無設置蔣介石銅像，僅在圖書館八樓西側設置創校之初，由名家創作的蔣介石半身銅像，多年前替換為國內知名雕塑家王秀杞的作品「孩童讀書塑像」，蔣的銅像改移至校史館內。
而此事也引起校友議論，紛紛上網幫中正大學推薦新校名，包括取學術自由之意的「自由大學」、以校花命名的「紫荊大學」，也有人以學校所在地民雄鄉著名農特產鳳梨取名「鳳梨大學」。
學生簡進豐說，學校雖以中正為名，但一點都不威權，應避免重回專制時代，而非更改校名。另有學生在臉書「靠北中正」匿名發文，指稱若有間大學建立在納粹時期，叫「希特勒大學」，「你會跟我說還原歷史就好，不用改名？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
又是肉鴨！彰化縣芳苑鄉前天撲殺禽流感確診的肉鴨八八七隻，昨天在大城鄉又有肉鴨場發現禽流感，確診後場內肉鴨八八八隻全數撲殺，兩場都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，前天與昨…
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 日天皇首訪越南 將慰問二戰老兵遺眷
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
- 信封門兇手 就是做這事才釀禍
- 228受難者：70年來 一個字也不敢說
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 黃岡／無為在歧路 － 致獵人
- 李東健無縫接軌趙允熙 遭疑劈腿
- 社論》且談蔣介石功過
- 電子轉診今上路 免重新排隊掛號
- 王柏融這一轟 傳承陳金鋒
- 福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款 0至100公里／時僅6.7秒 手排駕駛樂趣
- 《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- 《中英對照讀新聞》Suppressing free press is ’how dictators get started’: Senator McCain （美國）參議員麥肯：壓制新聞自由是「獨裁者的起手式」
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 軟銀老友見證 陽耀勳變好「野」人
- 民眾要拆蔣銅像 兩派爆衝突
- 歐股小漲 投資人靜待川普演說
- 高雄追思 重回壽山軍區歷史現場
- 中正紀念堂轉型草案 下會期送立院
- 二二八拚轉型正義 原民不缺席
- 陰囊痛、有如滿袋蚯蚓 精索靜脈曲張作怪
- 川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度
- 丹寧有型有款 Right-on海外首店登台
- 張七郎孫 促撤慈湖駐軍
- 基督長老教會與天主教 為228辦和好禮拜
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 向受難者致敬 青年「走過」二二八
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 孩子常分心 快訓練工作記憶
- 南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
標題：〈中部〉中正大學改名？ 校方：尊重各方意見
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email