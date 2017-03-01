〈中部〉中正大學改名？ 校方：尊重各方意見

2017-03-01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕昨天是二二八事件七十週年紀念，台南市區昨天有多個團體發起二二八遊行，其中，「阿扁聯誼會」訴求政府應全面拆除所有蔣介石銅像，以及更改以蔣介石命名的街道、建築物或機構，位於嘉義縣的國立中正大學也被點名「去蔣化」；中正大學主任秘書吳明儒回應表示，校方尊重各方意見，更名與否，皆不忘二二八於歷史的重要性。

校方：更名與否 皆不忘228於歷史的重要性

事實上，該校圖書館八樓校史室外走廊陳列的資料記載，「依據民國七十五年十月三十日行政院第二○○六次院會，決定在雲嘉地區設立國立中正大學，一為紀念先總統蔣中正先生，二為均衡雲嘉地區的高等教育發展。」外界普遍認為，中正大學的確是為紀念蔣介石而命名「中正」。

吳明儒強調，二二八紀念日，時值紀念各烈士因二二八之奉獻的重要時刻，未來校名無論更名與否，校方皆不忘二二八事件於歷史的重要性；他強調，校方一向秉持「積極創新、修德澤人」校訓，堅守政治中立、學術自由立場，對於各方意見，表示尊重。

中正大學自民國七十八年七月開校啟教至今，校園戶外均無設置蔣介石銅像，僅在圖書館八樓西側設置創校之初，由名家創作的蔣介石半身銅像，多年前替換為國內知名雕塑家王秀杞的作品「孩童讀書塑像」，蔣的銅像改移至校史館內。

而此事也引起校友議論，紛紛上網幫中正大學推薦新校名，包括取學術自由之意的「自由大學」、以校花命名的「紫荊大學」，也有人以學校所在地民雄鄉著名農特產鳳梨取名「鳳梨大學」。

學生簡進豐說，學校雖以中正為名，但一點都不威權，應避免重回專制時代，而非更改校名。另有學生在臉書「靠北中正」匿名發文，指稱若有間大學建立在納粹時期，叫「希特勒大學」，「你會跟我說還原歷史就好，不用改名？」