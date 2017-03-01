〈中部〉雲林228追思 李進勇：追究事件真凶

2017-03-01

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕二二八事件七十週年，雲林各界及民進黨雲林縣黨部昨天分別舉行二二八紀念會、音樂會，縣長李進勇強調，二二八有被害者沒有加害者，是世界最扭曲的歷史現象，有待後人繼續努力將真相揭露。

民進黨雲林縣黨部在虎尾三姓公廟前舉辦音樂會，三姓公廟祭祀的顧尚泰本是位醫生，二二八事件發生後到雲林支援，用生命及行動力反抗暴政，顧尚泰的堂弟顧烱吉昨天特地把顧的遺書影本送到會場。

「因為二二八事件，顧尚泰家破人亡。」顧烱吉說，顧尚泰廿九歲就被槍決，事後其父與長子都出家當和尚。遺書中寫道「為台灣新生，願以悲劇終生，絕不悲觀絕望。」讀了讓人動容，未來會將遺書納入族譜中。

另一位受難者遺屬黃文輝昨天偕同妻子一起參加在古坑二二八公園的紀念會，李進勇指出，二二八事件本質是外來政權要建立統治基礎，用武力、恐佈手段來迫害台灣社會菁英及無辜百姓，接著國民黨政府又用白色恐佈、戒嚴的手段來掩飾事件，還透過造神運動把一個可能的加害者神格化，到處可以看到他的雕像，這對被害者是何其殘酷。

李進勇強調，今年許多海外遺屬千里迢迢回來台灣，他們共同願望是希望能還原歷史真相，追究事件真凶，期盼台灣政府能立即投入轉型正義的工程，還原二二八事件的真相，讓台灣社會對歷史記憶有正確的認知，進而促進族群間的相互包容。

另外，雲林斗南他里霧常跑協會昨天舉辦二二八馬拉松路跑活動，共有來自全國二千六百位熱愛路跑者參賽，他里霧常跑協會會長林本旺說，選在這特殊日子舉辦是希望大家為自由、和平而跑。