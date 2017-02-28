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〈南部〉留住歷史記憶 尋找美軍美僑

2017-02-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕上牛排館吃西餐用刀叉，還有流行的官兵俱樂部，一九五○至八○年代，美軍美僑在台南留下一段歷史文化影響，為了不讓這段文史被埋沒，一群文化公民努力蒐集資料，希望未來水交社眷村文化園區不要讓這段歷史成空白。

「美軍美僑在台南研究協會」發起人解吟情，五年多來持續建置文史資料，她與志同道合者循線追查口述歷史，至少探訪一百五十位民眾，讓她深深感嘆這段美軍駐地歷史幾被遺忘，因美僑後代早已遷離，加上台美兩地相隔遙遠，要找的東西、要找的人，每一步都很艱困，但已逐漸拼湊出大致輪廓，包括台南美軍基地、美軍俱樂部、美軍紅燈區、美軍住宅區、台南美國學校、美僑在台南、亞航公司等主軸。

解吟情表示，從文史資料看，台南基地是美軍最晚成立，卻是最早被賦予重任的軍事重地，其中飛機維修不可或缺，以及當時支援的民間亞航公司，整個龐大泛軍事重區維繫著台海安全。

研究協會也透過Taipei Air Station社團協助尋找史料，昔日駐台南美軍有一支所謂「核子飛彈部隊」，用以恫嚇中國，但因時空背景敏感，列為極機密，直到現在所知亦有限。解吟情說，在那個台灣命運飄搖的年代，因有美國頂住，台灣才得以安然走過對岸敵人的威脅，這是不容否認的事實。

解吟情表示，台南不只有日治時期文史，水交社眷村文化園區對面周邊就是美軍俱樂部所在（現址為勞工育樂中心、松柏育樂中心），大林國宅附近是美僑住宅社區，全台少有一處基地是從日治時期、美軍駐地串連到國民政府時期，政府應該重視珍惜，留給下一代完整的土地故事。

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  • 昔日台南美軍俱樂部所在位置，現為松柏育樂中心與勞工育樂中心。 （記者洪瑞琴攝）

    昔日台南美軍俱樂部所在位置，現為松柏育樂中心與勞工育樂中心。 （記者洪瑞琴攝）

  • 台南美軍俱樂部舊照。 （美軍美僑研究協會提供）

    台南美軍俱樂部舊照。 （美軍美僑研究協會提供）

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