〈南部〉70年日式道班房 變身「故事館」

2017-02-28

〔記者王涵平／六甲報導〕舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，昨由市長賴清德與各界人士揭幕啟用，十二位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。

林鳳營故事館啟用

六甲區公所爭取環保署拔尖計畫，將林鳳營火車站旁道班房改建為故事館，近七十年歷史老屋保留原貌，昨與林鳳營火車站無障礙電梯共同舉行落成啟用典禮。

賴清德表示，火車站站前廣場三年前啟用時，發現站旁日式建築閒置，六甲區公所在市府及鐵路局支持下，向環保署爭取到拔尖計畫五千萬經費，原荒廢日式建築修繕後，活化社區發展，期盼透過美化、建置、經營等方式，得到更佳觀光效益。

林鳳營故事館首檔展出由尤瑋聖、閃輄、毛玉玫、黃鈺嵐、尤美茜、楊志傑、顏裴萱、黃瑞忠、陳靖雱、柯詠馨、胡乃琦、王馨怡等十二位在地青年藝術家聯展，近百件作品包含插畫、繪畫、攝影、手作、複合媒材、服裝設計等形式，呈現六甲地方藝術多元樣貌。

策展人蕭士椉表示，聯展主題「洄家」是轉換回家，洄有逆流的意思，六甲地區人口老化，約八成年輕人選擇離開家鄉，故鄉成為逢年過節回家的一種形式，但隨著資訊、交通便利，在地青年對家鄉熱情轉換成一種潮流，也滿載新穎創意回故鄉發展。展期即起至三月十二日。

故事館位於林鳳營火車站旁，鄰近台一線，是鐵道及單車旅遊好去處，沿途農村風光、菁埔埤水岸步道美不勝收，民眾可搭乘大眾運輸工具來體驗農村藝文低碳小旅行。