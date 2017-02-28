〈南部〉土地公生日 生男挑擔送紅龜
〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕昨天是土地公誕辰，歸仁區六甲里依例舉辦特別的擔龜活動，去年家中有生男娃者，要與共祀神明的「福份」們分享添丁喜悅，氣氛熱鬧，這項傳統沿襲自日治時期，歷史久遠，加上現今少子化，習俗的相關流程仍保留完整，難能可貴。
六甲里長林石象表示，共祀土地公的福份共一一八戶，當時都有造冊，並詳載新丁戶的資料，猶如另類的家族史紀錄，也見證著這項習俗走過的年代。
福份會分組，每年擲筊決定爐主，輪流迎請神明回家供奉，到土地公誕辰再舉辦聯合祭典，之後展開擔龜活動。
昨天土地公誕辰慶典在六甲北極殿廣場舉行，今年新丁戶共六位，各準備足夠分量的紅龜來祭拜，有的變換口味，改以水果餅取代，但無論用什麼當供品，活動結束都逐一發放給福份戶。
早期都採挑擔方式，沿途分送紅龜，隨著工商社會進步，現在多以開車代步，各福份居民則拿著紙箱、塑膠籃在路旁等候發放，分享添丁喜氣。
家中生了第二胎男娃的趙文霖，今年採復古形式，真的找來扁擔，並用竹簍裝紅龜，全程走路，挑著發放，引人矚目。
有趣的是，兩歲半的哥哥趙星睿，也學起大人的動作，拿出小道具，要幫出生不久的弟弟趙星崴擔龜，模樣可愛。
耆老蔡福銀說，這項習俗源於他的曾祖父輩，除了土地公祭拜的儀式之外，最初連紅龜製作也都規格化，兩台斤要做五個，大小幾乎固定；而早期農業社會，每年添丁者動輒三、四十戶，當時真的很注重「增產報國」。
鑽研地方文史的紅瓦厝國小總務主任許耿肇說，六甲里這項習俗屬於神明會性質，家中添丁的居民要準備紅龜，祭拜後分送，慶賀「弄璋之喜」，在其他地方也有類似習俗，但因時代演進，恐逐漸式微。
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