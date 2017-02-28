〈南部〉日破8千 全國最高土地公廟爆人潮
〔記者王涵平／白河報導〕全國最高的崁頂福安宮在連假期間創單日進香客超過八千人，昨土地公聖誕依舊湧入大批人潮，警方全力疏導車潮。
崁頂福安宮創建於清朝嘉慶年間，據傳民國二十五年，有一對夫婦到白河崁頂山開墾，在當時只有四塊石板砌成的土地公廟前發願，發跡後斥資興建土地公廟，之後經過五次改建，主祀福德正神，已有超過三萬尊分靈遍布國內外。
由於崁頂福安宮位於南市最高山海拔一二四一公尺的大凍山南麓，海拔三百多公尺，因而被稱為全國最高的土地公廟，且與屏東車城福安宮、中和烘爐地南山福德宮號稱台灣三大土地公廟。
每年農曆二月二日及八月十五日返回母廟進香「過火」的土地公絡繹不絕，白河分局也結合廟方與義警、巡守隊加強交通疏導。
前往福安宮進香信眾最喜愛觸摸鎮宮三寶化石，三寶依其形狀被稱為「文旦」、「官帽」和「日月乾坤」，據傳是當初建廟時土地公顯神跡要信眾挖掘出來，相傳摸了會有好運。
福安宮香火鼎盛，神蹟頻傳，其中包括二○一四年台中施姓富商撕票案，台中警方準備在台南搜山前，曾至崁頂福安宮集合向土地公祈求，結果當天就在楠西山區發現被害者遺體，台中警方還請布袋戲團到福安宮酬神。
白河分局今年更在福安宮設置「警察行動休息補給站」，分局長李名昌指示準備餐點、餅乾、飲水及水果，讓員警有休息空間。
由於崁頂福安宮地處山區，從一七五線咖啡公路轉入福安宮的山路坡度陡峭，交通容易壅塞，因而福安宮停車場如爆滿，警方會在一七五線進入牌樓前先管制車輛進入。
今年農曆二月二日土地公聖誕適逢二二八連假期間，不少民眾由東山區沿南九十九線至東原接一○四線再接一七五線前往，進香後也順道前往東山山區咖啡館品嘗道地東山咖啡。
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