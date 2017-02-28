〈南部〉《觀察筆記》害群之馬

2017-02-28

台灣最美的風景是人，名實不符吧？

高雄的一家工廠設計將看護外勞謊報逃逸，又騙又嚇的，圈住外勞做了十多年的低廉苦工。

很荒唐，很敢，這樣正大光明的用詐術欺負人，都不怕報應？內心不慚神明？

「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，詩人寫出的孤獨心情是蒼茫，孑然無依的，像極了這位被圈禁的女外勞，在異國異鄉的徬徨，十多年的呼救無門，羞煞台灣兩字，反諷台灣最美風景是人的話，言過其實的謬讚。

身為台灣人，看這樣的消息，心裡酸到無以復加，有何顏面跟人家談城市外交、講南向？

南洋客幫台灣在中國客限縮下製造觀光客的成長，給台灣人很大的自信。卻是恩將仇報，怎可這樣對待人家的女兒呢？

有幾個臭錢就搖擺了嗎？到底還有多少台灣人在羞自己的臉啊？（資深記者黃明裕）