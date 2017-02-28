〈南部〉保育類草鴞 驅鳥繩纏住餓死

2017-02-28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕全台不到百隻的保育類草鴞，先前於高雄旗山誤食鼠藥死亡，近三個月又發現兩起遭農田驅鳥繩纏住餓死，讓鳥友好心疼。

高雄市野鳥學會理事長林世忠本月九日在Line群組看到農友張貼水田草鴞照，直覺不妙，寫下「小命休矣」訊息，隔天驅車前往台南大內，見草鴞躺臥於巴拉草叢，右翅膀被驅鳥繩纏住。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，將鳥屍帶回動保處解剖量測後，發現體重只有兩百六十公克，對照正常公鳥體重四百公克，顯示草鴞從二月三日被農友發現，到十日被找到，期間超過一週未進食，可能是餓死。

草鴞為瀕危保育類動物，全台數量不到百隻，鳥會成員去年十一月曾在旗山發現草鴞遭滅鼠藥毒死，原因是成鳥為哺育幼雛捕捉老鼠，卻誤食滅鼠藥死亡。

當地農民表示，施行自然農法，為防鳥害布上驅鳥繩，相較於用鳥網或毒藥防治野鳥已算友善，卻還是造成草鴞死亡；鳥會建議農民以「粗繩」替代「細尼龍繩或棉繩」，或讓彩帶飄揚，便於避開陷阱。