〈南部〉高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
2017-02-28
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水果今年三度叩關中東波灣國際食品展，主打Global GAP認證的番石榴等，可望拿下一千六百萬元訂單，連敘利亞也洽談合作。
農業局自一○四年進軍中東波灣食品展，將台灣水果打入杜拜、巴林等市場，包括番石榴、蜜棗等，打響「高雄首選」知名度，今年三度叩關，雖然高雄水果連續兩年遭颱風重創，造成出口貨量減少，仍深受當地消費者喜愛，巴林AI Jazira超市業者也到攤位打招呼，洽談明年增加蜜棗出貨量。
值得一提的是，杜拜雖有從埃及等國進口番石榴，但甜度、脆度均不及台灣；紅龍果近一公斤碩大的果形、鮮豔的紅色果肉，讓國外買主驚訝，一度以為是添加人工色素，經農業局解釋是果實的花青素，消費者提出帶種子回去種的想法。
此外，最受歡迎的蜜棗，在當地被稱為「台灣青蘋果」，甜度高又大顆多汁，有別於印度棗，在當地相當罕見；水果精靈果醋則是高雄物產館推出的新品，主打健康養生市場，受到女性及年輕穆斯林人士的喜愛。
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高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
高雄水果今年三度叩關中東波灣國際食品展，主打Global GAP認證的番石榴等，可望拿下一千六百萬元訂單，連敘利亞也洽談合作。農業局自一○四年進軍中東波灣食品展，將台灣水果打入杜拜、巴林等市場，包括番…
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