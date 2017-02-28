〈南部〉大南天福德祠逾2.7萬斤龜王 螺絲廠老闆迎回
2017-02-28
〔記者蘇福男／田寮報導〕田寮區大南天福德祠行之有年的萬斤大龜王乞龜活動，昨晚進入決賽，有三人擲筊一決勝負，卅一歲開螺絲工廠的男子朱立民，最後擲出四聖杯，將大龜王留在阿蓮庄。
田寮崗山頭大南天福德祠每年農曆二月初二土地公生日，依例舉辦乞龜擲筊活動，其中，重達二萬多台斤的大龜王，每年均吸引大批信眾擲筊祈求。
今年大龜王重達二萬七四九四台斤，比去年增加二六六台斤，是由一萬七七○○斤白米、九七九四斤白糖、七隻金龜和二萬三千元餅乾所組成，價值上百萬元。
大龜王擲筊活動昨從上午九時進行到晚上九時，第一輪共有兩男一女擲出六聖杯，晚上九時一到，三人進行決賽，以擲出最多聖杯者為大龜王新得主，前面兩人擲筊均落空，最後擲筊的朱立民，一連擲出四聖杯，現場觀眾報以熱烈掌聲，恭賀他如願以償喜迎大龜王回家。
朱男表示，去年他首次乞大龜王，只獲得一聖杯，今年他再接再厲試試手氣，懇求土地公讓大龜王留在阿蓮庄，果然獲得神助，讓他心想事成。
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