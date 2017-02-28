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〈南部〉《高市今年首例》杉林傳禽流感 撲殺5613隻鴨

2017-02-28

半徑1公里內7禽場全面採樣

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情發燒，高市杉林區一家養鴨場昨確診感染H5N8高病原性禽流感，成為高市今年首例，市府動保處緊急撲殺五千六百一十三隻鴨，針對該場半徑一公里內七個養禽場，全面採樣監測並消毒，以避免疫情擴大。

高市杉林區鄭姓畜主的養鴨場，依現行公告規定於鴨隻上市前，通報申請禽流感檢測，前天下午獲報呈H5陽性反應，但因鴨隻外觀看不出症狀，動保處移動管制五千六百多隻，直到昨天下午確診是H5N8高病原性禽流感，傍晚緊急全數撲殺。

動保處表示，高市自入冬以來，持續針對轄內各公共場域、公園綠地及養禽場進行嚴密採樣監控，這次杉林區養鴨場被檢出禽流感陽性反應，成為高市首發案例，清查該場半徑一公里內養禽場約有七場，將全面進行採樣監測，另半徑三公里內養禽場則進行訪視，以防堵疫情蔓延。

動保處要求養禽業者做好場內自主防疫工作，若發現禽鳥異常死亡或產蛋率下降，應儘速通報動物防疫單位，以便及早控制疫情；由於該場是主動通知檢測，依現行撲殺補償作業相關規定，畜主可獲得市場價格約八成補償費，稍微減輕損失。

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  • 杉林區一家養鴨場昨確診感染H5N8高病原性禽流感，動保處緊急撲殺。（記者陳文嬋攝）

    杉林區一家養鴨場昨確診感染H5N8高病原性禽流感，動保處緊急撲殺。（記者陳文嬋攝）

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