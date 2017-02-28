〈南部〉高市上下公車忘刷卡 明天起鎖卡

2017-02-28

下次搭車扣手續費12元

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年元旦起，高雄市公車按里程計費，上下車都需刷卡，二月底宣導截止，三月起忘記刷卡會鎖卡，下次搭車將先扣手續費十二元。

以往高雄市公車只有前門裝刷卡驗票機，大部分路線採上車刷、下車不刷，在分段站前後設緩衝區，但緩衝區前一、兩站上車乘客，過緩衝區又要被加收一段票，民眾反映不公平。

今年元旦起，交通局改以乘客實際搭乘里程距離計費，取消緩衝區，每輛公車後車門都加裝刷卡驗票機，乘客上下車都要刷一卡通或悠遊卡，未達八公里收一段車資，八公里以上收兩段車資。

元旦起到二月底為宣導期，客運公司觀察，約有一成乘客趕著下車忘記刷卡，暫不會被鎖卡。不過交通局提醒，三月起，乘客上下車若忘記刷卡，會立刻被鎖卡，下次搭乘時雖會自動解卡，但需扣手續費十二元，如果加上當次車資十二元，卡片儲值金要大於二十四元才能正常搭車。

有照記名學生卡才優惠

另外，為防止學生卡遭不當使用，即日起持具照片的記名學生卡（數位學生證及高雄學生認同卡等）搭公車，才享有學生票優惠，不具照片的學生卡搭公車將視為普卡，沒有數位學生證的學生，可上高雄捷運公司網站查詢申辦「高雄學生認同卡」方式。