| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉慶土地公生 水底寮「拜新丁」罕見

2017-02-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆二月初二是土地公生日，昨天各土地公廟皆湧進祝壽信徒，枋寮鄉水底寮聚落內的五個土地公廟除有祝壽儀式，還有擺滿上千塊「拜新丁」的傳統祭品紅龜粿，獨特的風俗引起遊客好奇。

水底寮「拜新丁」儀式迥異於客家「新丁粄」，水底寮的「丁龜」（紅龜粿）重達半斤到十二兩，許多牙牙學語的小孩昨由父母帶著連同十二兩的「新丁龜」一起向土地公祈福。

當地拜新丁是由「頭家」普查區域內男丁數量，並向家戶收丁錢，再交予值年爐主。

去年連擲十次聖筊成為爐主的陳建愷表示，寮內角十五個頭家，源於農業時代的傳統，頭家一男丁收百元「丁錢」，並為其製一片半斤「丁龜」，今年有一千餘男丁被收取丁錢，基於男女平權，將提倡丁錢減半、但男女皆收丁錢向土地公祈福的新方式。

廣告
  • 枋寮水底寮聚落內土地公廟擺滿上千塊「拜新丁」的傳統祭品紅龜粿，家長帶新丁來祈福。（記者陳彥廷攝）

    枋寮水底寮聚落內土地公廟擺滿上千塊「拜新丁」的傳統祭品紅龜粿，家長帶新丁來祈福。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單

高雄水果今年三度叩關中東波灣國際食品展，主打Global GAP認證的番石榴等，可望拿下一千六百萬元訂單，連敘利亞也洽談合作。農業局自一○四年進軍中東波灣食品展，將台灣水果打入杜拜、巴林等市場，包括番…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：〈南部〉慶土地公生 水底寮「拜新丁」罕見


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.