〈南部〉慶土地公生 水底寮「拜新丁」罕見

2017-02-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆二月初二是土地公生日，昨天各土地公廟皆湧進祝壽信徒，枋寮鄉水底寮聚落內的五個土地公廟除有祝壽儀式，還有擺滿上千塊「拜新丁」的傳統祭品紅龜粿，獨特的風俗引起遊客好奇。

水底寮「拜新丁」儀式迥異於客家「新丁粄」，水底寮的「丁龜」（紅龜粿）重達半斤到十二兩，許多牙牙學語的小孩昨由父母帶著連同十二兩的「新丁龜」一起向土地公祈福。

當地拜新丁是由「頭家」普查區域內男丁數量，並向家戶收丁錢，再交予值年爐主。

去年連擲十次聖筊成為爐主的陳建愷表示，寮內角十五個頭家，源於農業時代的傳統，頭家一男丁收百元「丁錢」，並為其製一片半斤「丁龜」，今年有一千餘男丁被收取丁錢，基於男女平權，將提倡丁錢減半、但男女皆收丁錢向土地公祈福的新方式。