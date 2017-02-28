〈南部〉遊客超誇張 國家公園內烤肉

2017-02-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕二二八連假恆春半島人潮爆增，人多脫序現象也多，墾丁國家公園範圍內的車城後灣，竟有人就在沙灘上野炊，無視禁止烤肉的標示。

墾丁國家公園區域內除露營區外禁止烤肉、營火等活動，後灣沙灘屬國家公園範圍，入口處設立禁止烤肉及腳踏車上木棧道的告示，但木棧道上卻停了不少腳踏車，還有烤肉野炊等誇張脫序行為。

附近居民將假日亂象PO上臉書社團，引來「不識字？」、「人心已盲、眼裝飾用」、「要幫忙再架個桌子嗎？」等批評與譏諷。

保七總隊第八大隊指出，上述相關違規可依國家公園法開罰，在接獲反映後將加強巡邏及取締，減少脫序行為。