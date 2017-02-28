| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉遊客超誇張 國家公園內烤肉

2017-02-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕二二八連假恆春半島人潮爆增，人多脫序現象也多，墾丁國家公園範圍內的車城後灣，竟有人就在沙灘上野炊，無視禁止烤肉的標示。

墾丁國家公園區域內除露營區外禁止烤肉、營火等活動，後灣沙灘屬國家公園範圍，入口處設立禁止烤肉及腳踏車上木棧道的告示，但木棧道上卻停了不少腳踏車，還有烤肉野炊等誇張脫序行為。

附近居民將假日亂象PO上臉書社團，引來「不識字？」、「人心已盲、眼裝飾用」、「要幫忙再架個桌子嗎？」等批評與譏諷。

保七總隊第八大隊指出，上述相關違規可依國家公園法開罰，在接獲反映後將加強巡邏及取締，減少脫序行為。

廣告
  • 後灣沙灘被目擊竟有人進入烤肉。（取自恆春半島公共事務討論社團）

    後灣沙灘被目擊竟有人進入烤肉。（取自恆春半島公共事務討論社團）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單

高雄水果今年三度叩關中東波灣國際食品展，主打Global GAP認證的番石榴等，可望拿下一千六百萬元訂單，連敘利亞也洽談合作。農業局自一○四年進軍中東波灣食品展，將台灣水果打入杜拜、巴林等市場，包括番…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：〈南部〉遊客超誇張 國家公園內烤肉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.