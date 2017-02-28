〈南部〉《屏東首例》竹田傳禽流感 撲殺2255隻肉鴨

2017-02-28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東去年入冬展開防疫工作後，昨天首度傳出禽流感疫情，竹田鄉一處養鴨場，前天鴨隻在進入屠宰場前，被監測發現疑似感染禽流感，縣府隨即執行撲殺作業，經檢驗後確認該場感染H5N8亞型禽流感病毒。

屏東縣政府表示，為防止病原傳播，縣府昨天成立「家禽流行性感冒緊急應變小組」，到竹田禽場執行移動管制及提前預防性撲殺作業，共撲殺了六十八日齡的肉鴨兩千兩百五十五隻。

縣府農業處長黃國榮呼籲養禽業者提高警覺，加強養禽場生物安全防範措施，不可掉以輕心，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。