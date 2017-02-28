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〈南部〉「和平」古道 台東免成228殺戮戰場

2017-02-28

頭目掩護縣長避難

〔記者黃明堂／台東報導〕七十年前的二二八事件，台東免於在官民衝突中成了殺戮戰場，就是因為卑南鄉初鹿部落到延平鄉上里派出所這段十公里古道，一位卑南族頭目掩護台東縣首任官派縣長避難，雙方互許和平承諾。

昨天超過五百位民眾從初鹿出發，踏上這條位於中央山脈的「和平與智慧之道」，健走十公里，追思當時事件，感受昔日血腥氣氛中的溫馨氣息。

這是台東縣二二八事件關懷協會理事長賴坤成規劃的史蹟巡禮健康健走活動，也是台東首次揭露這條古道與二二八事件的關連，原本只限三百人報名，卻出奇熱絡，來了超過五百人，走進陡峭的山中產業道路。

走過10公里路成好友

賴坤成說，當年二二八事件全國各地都傳出傷亡，國民政府來台官派的首任台東縣長謝真及外省籍官員，面臨群眾報復，先是躲到現今卑南遺址旁的王登科宅中，因平地不安全，再被卑南族頭目馬智禮接應到現今卑南鄉初鹿村家中躲避，再循山路送到延平鄉上里派出所安置。

賴坤成說，在當年的衝突氛圍中，馬智禮與謝真原本應是對立的兩人，但走過這段十公里路，兩人成為好友，馬向謝說：「我和平待你，希望你也和平相待」。

在風聲過後，謝真回到台東縣政府，實現和平承諾，不跟著國民政府亂逮捕、濫殺無辜。

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  • 台東險成殺戮戰場，數百人在這條「和平與智慧之道」健走憶史。（記者黃明堂攝）

    台東險成殺戮戰場，數百人在這條「和平與智慧之道」健走憶史。（記者黃明堂攝）

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