〈南部〉《小檔案》地下水庫
2017-02-28
水庫依蓄水方式不同，可分為地面水庫如天然湖泊、池、潭、人工湖、蓄水庫等及地下水庫，地下水庫又叫地下集水堰堤，主要以地下水人工補注法運作，地下集水堰堤為梯形形狀，與地下伏流水接觸的那一面，由一根根傾斜的混凝土柱排列而成，混凝土柱間的空隙是滲水面，在混凝土柱的外層還會有避免小石子進入堰堤的設計，避免堤體阻塞，伏流水從混凝土柱的空隙進入裡頭的三角形空間後就是集水廊道，水流將順著坡度1%的渠道往下游走。（記者邱芷柔）
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