〈南部〉94年來頭一遭 來義二峰圳停水了

2017-02-28

以地下水庫收集伏流水

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣來義鄉的二峰圳，在九十四年前由日本水利技師鳥居信平建造，以「地下水庫」的方式收集河床下的伏流水，從建造以來不曾中斷過，但近年水位逐漸降低，今年還出現停水情形，讓部落居民很驚訝，為了搶救珍貴水利文化資產，縣府將以一千八百萬元在今年汛期前完成修復。

「從來沒有停水過，沒想到現在竟然沒水可以喝！」住在二峰圳旁的居民表示，來義部落仰賴二峰圳的水，但現在村民幾乎沒有水可以用，必須抽取地下水，上游還出現積水問題。

豐水期間每天有20萬噸

屏科大工學院院長丁澈士指出，過去二峰圳的流量在豐水期間每天有二十萬噸，估水期也有七萬噸，近年來因河床降低，加上疏濬工程重車出入頻繁，導致廊道受損，地下堰體裸露，輸水廊路因為填滿砂石阻塞，影響供水。

地下堰體裸露 砂石阻塞

丁澈士說，二峰圳在六○、七○年代中期都曾進行大修，由於二峰圳已被列為文化資產，必須保持原貌，將依文資法進行修復，建造者鳥居信平的嫡孫鳥居徹也將在三月四日到訪。

縣府在5月前完成修復

縣府文化處指出，從壞損的水泥柵門可看見日治時期及台糖使用的工法與修補材料都不同，二峰圳雖然修復難度較古蹟低，但因工程涵蓋水利工程及文化景觀，施工仍有一定難度，經各單位聯合會勘後，已討論出合適的工法，將在五月前完成修復。