〈台北都會〉幫選手找工作 世大運執委會當「媒婆」

2017-02-28

〔記者何世昌／台北報導〕運動選手生涯短，退役後常遍尋不著工作。世大運執委會為了讓選手退役後無後顧之憂，與民間業者洽談合作，盼能優先僱用「體優生」，並提供就業輔導。據了解，科技業、合作金庫等企業已允諾提供體保名額，1111人力銀行也願協助媒合，詳細方案三月中旬出爐。

世大運執委會僱請約卅餘名「體優生」，綜理場館、選手村、賽事等事宜。台灣電力公司、合作金庫、崇越科技等企業也發現體優生的心理素質良好，抗壓性高、適應力強、團體意識佳，特聘擔任員工。

由於體優生在台電等企業表現良好，其他民間企業有意跟進，世大運將提出「媒合計畫」，讓退役選手告別運動舞台後，能優先進入民間企業服務，減少後顧之憂。

世大運執委會透露，亞元科技、久元電子、研揚科技、阿默蛋糕已確定將釋出職缺，優先提供給退役選手，並承諾安排內部輔導就業計畫，協助儘速適應新環境；1111人力銀行也將創建「體育人材」標籤、「體育人才轉職平台」，降低體優生轉職困境。

世大運發言人楊景棠分享自身經驗，學生時期是棒球隊捕手，在比賽中韌帶斷裂，從此告別球場，所幸成功轉職為世大運服務；但類似情況的選手，多半沒這麼幸運。他特別提出媒合計畫，希望能為退役選手、體優生找到新出路；除了上述企業，另有卅間企業正在洽談，詳細方案預計三月中出爐。