〈台北都會〉為世大運而騎》柯P一日北高 到新竹喊卡

2017-02-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲去年二二八挑戰「一日雙塔」，昨天舉辦「我們一起北高挑戰行」，帶領車友從台北關渡宮騎車到高雄左營國家運動訓練中心。不過，柯P這次只騎到老家新竹就不再南下，他說，去年「一日雙塔」後就未再騎，所以這次只是隨便騎一下，還笑說不會一時興起往南騎，「因為助理都不讓我騎」，而且有事先告知父母會回家，只能騎到新竹。

直接回老家 車友、熊讚代打

柯文哲談到，這次他只練習過兩次，騎腳踏車是專業運動，要挑戰長程還是必須密集訓練。昨天上午七點，他從台北關渡宮出發，約上午十點抵達新竹代天府，現場與民眾合影留念，就搭車返家，送祝福的任務就交給車友與世大運吉祥物熊讚。

但柯媽似乎不太滿意柯文哲騎腳踏車回新竹，對他碎念，休假就應該要休息，不要又騎腳踏車！也抱怨兒子每次都說很忙，沒辦法講話，怎麼有空騎腳踏車？

送祝福卡片 給左營苦訓選手

北高挑戰行一共有五百多位車手參加挑戰。柯文哲行前致詞時說，今年台北舉辦世大運，其中最讓他動容的廣告是「這次我們回家比賽」。他說，過去即使選手得獎也是在別人國家，今年有主場優勢，因此要把寫著關懷和加油打氣的祝福卡片拿給左營訓練選手，祝他們贏得比賽佳績。