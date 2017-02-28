| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉為世大運而騎》柯P一日北高 到新竹喊卡

2017-02-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲去年二二八挑戰「一日雙塔」，昨天舉辦「我們一起北高挑戰行」，帶領車友從台北關渡宮騎車到高雄左營國家運動訓練中心。不過，柯P這次只騎到老家新竹就不再南下，他說，去年「一日雙塔」後就未再騎，所以這次只是隨便騎一下，還笑說不會一時興起往南騎，「因為助理都不讓我騎」，而且有事先告知父母會回家，只能騎到新竹。

直接回老家 車友、熊讚代打

柯文哲談到，這次他只練習過兩次，騎腳踏車是專業運動，要挑戰長程還是必須密集訓練。昨天上午七點，他從台北關渡宮出發，約上午十點抵達新竹代天府，現場與民眾合影留念，就搭車返家，送祝福的任務就交給車友與世大運吉祥物熊讚。

但柯媽似乎不太滿意柯文哲騎腳踏車回新竹，對他碎念，休假就應該要休息，不要又騎腳踏車！也抱怨兒子每次都說很忙，沒辦法講話，怎麼有空騎腳踏車？

送祝福卡片 給左營苦訓選手

北高挑戰行一共有五百多位車手參加挑戰。柯文哲行前致詞時說，今年台北舉辦世大運，其中最讓他動容的廣告是「這次我們回家比賽」。他說，過去即使選手得獎也是在別人國家，今年有主場優勢，因此要把寫著關懷和加油打氣的祝福卡片拿給左營訓練選手，祝他們贏得比賽佳績。

廣告
  • 台北市長柯文哲去年228挑戰鐵馬「一日雙塔」，而今年主辦世大運，昨天他在「我們一起北高挑戰行」領騎，帶著車友從台北關渡宮出發到高雄左營為苦練中的選手加油。（記者朱沛雄攝）

    台北市長柯文哲去年228挑戰鐵馬「一日雙塔」，而今年主辦世大運，昨天他在「我們一起北高挑戰行」領騎，帶著車友從台北關渡宮出發到高雄左營為苦練中的選手加油。（記者朱沛雄攝）

  • 台北市長柯文哲說，這次世大運由台北主辦，「我們一起回家比賽」，他寫下祝福卡，昨天率鐵馬車友「一日北高」，要送去給在左營訓練的選手。（記者朱沛雄攝）

    台北市長柯文哲說，這次世大運由台北主辦，「我們一起回家比賽」，他寫下祝福卡，昨天率鐵馬車友「一日北高」，要送去給在左營訓練的選手。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
國中畢業生在地就學率 新北達7成

到台北念高中職情況漸改變台北縣升格新北市後，增加教育投資，以往學生一心想到台北市念高中職的情況逐漸改善。教育局統計，新北市國中畢業生在地就學…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：〈台北都會〉為世大運而騎》柯P一日北高 到新竹喊卡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.