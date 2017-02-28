〈台北都會〉世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
等無大巨蛋 天母露天開打
〔記者何世昌／台北報導〕大巨蛋完工遙遙無期，台北世大運棒球賽場置換為戶外的「天母棒球場」，場地整修完畢、上週舉辦測試賽，卻碰上下雨，有兩天賽程取消，但世大運八月比賽時「強碰」颱風季節，狀況會不會更慘？負責委辦的中華棒球協會秘書長林宗成說，「當然有大巨蛋比較好」，但沒有也能進行，各運動總會將視天氣調整賽制。世大運發言人楊景棠則說，足球賽也在戶外辦，只要賽場不積水，就不必調整賽程。
台北世大運八月十九日至卅日登場，原定為開閉幕、棒球場地的大巨蛋完工遙遙無期，分別置換為戶外的台北田徑場、天母棒球場。
才打測試賽 就遇因雨停賽
北市府去年八月斥資一億兩千萬元整修天母棒球場，並加強排水功能，今年二月中完工。世大運執委會委託棒協於二月廿四到廿六日舉辦測試賽，邀請世大運台灣培訓隊、世大運捷克代表隊、韓國嶺東大學隊、中國天津獅隊等四支棒壇新秀同場較勁。
測試賽巧遇連日下雨，為期三日的賽程有兩天取消。所幸二月廿六日雨歇，「捷克隊VS.中國天津獅隊」、「台灣隊VS.捷克隊」順利進行，前者由捷克以七比一擊退天津獅，後者由台灣隊以六比○完封捷克。台灣培訓隊總教練郭李建夫說，投手群整體表現不錯，球場排水效果也佳。
棒協不擔心 可依成績排名
但測試賽凸顯台灣多雨氣候影響賽程問題，外界關心，八月颱風季會否發生同樣窘境，讓各國代表隊白跑一趟？棒協秘書長林宗成說，「當然有大巨蛋比較好，不怕下雨」，但沒有也能進行。他解釋，一九九九年高雄舉辦世界青棒錦標賽，排定四十一場比賽，賽程進行到一半遇到颱風，最後大會根據一半賽程的成績，決定排名。
光州有前例 台日並列冠軍
世大運發言人楊景棠則說，天氣也是比賽一環，二○一五年光州世大運棒球決賽遇雨未賽，台灣、日本並列冠軍。假使八月真的遇到連續下雨，國際大學運動會、國家運動總會、國家單項運動總會將召開技術會議決定取消或延賽；另外，世大運也會預留沒有安排賽程的彈性日，以利調整賽程。
足球賽遇雨 積水打雷才停
而台北世大運足球賽也是戶外場地，楊景棠說，依國際慣例，足球遇雨、大霧照踢，只有場地積水或打雷才停賽，但這次賽場採用人工草皮，不會積水。
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標題：〈台北都會〉世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
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