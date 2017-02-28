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〈台北都會〉萬里海灘 驚見死亡赤蠵龜

2017-02-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處昨上午接獲通報，在萬里下寮沙灘發現死亡海龜擱淺，立即會同海洋大學人員前往處理，死亡的是赤蠵龜，屍體嚴重腐敗，研判是海象不佳造成意外。

這隻母赤蠵龜背甲長約七十公分、寬六十公分，年齡推測為十五至廿歲，因死亡時間超過兩週，屍體腐爛嚴重。動保處初步研判，近日天氣轉變，氣溫驟降、海象不佳，海龜可能在外海死亡後，被沖到沙灘上，相關檢體包括腸內容物，由海洋大學海龜研究室帶回實驗室化驗，查看是否有異物，屍體則就地掩埋。

動保處長陳淵泉表示，這是今年第九起海龜死亡擱淺案，台灣海龜皆屬保育類動物，若民眾發現，不要任意撿拾帶回，以免觸法。

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  • 新北市動保處獲報，萬里下寮沙灘昨天發現有死亡海龜擱淺，屍體腐爛嚴重。（動保處提供）

    新北市動保處獲報，萬里下寮沙灘昨天發現有死亡海龜擱淺，屍體腐爛嚴重。（動保處提供）

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