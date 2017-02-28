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〈台北都會〉基隆公義和平協會帶領 走讀228

2017-02-28

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是二二八事件七十週年，基隆市二二八受難者家屬周振才、莊國治、陳昆益等人日前籌組「基隆市二二八公義和平協會」，理事長由周振才擔任，秘書長為李正仁。李正仁表示，協會將於三月舉辦「二二八事件—基隆走讀省思之旅」，希望走過當年二二八事件發生地認識歷史，一起推動轉型正義，讓公義和平早日到來。

周振才表示，二二八受難者家屬、關心台灣土地的人共同發起籌備協會，呼籲二二八受難者家屬與所有台灣人一起推動完成轉型正義「最後一哩路」。

李正仁說，協會成立時間倉促，來不及參與三月八日的二二八紀念活動，所以舉辦「二二八事件—基隆走讀省思之旅」，將帶領關心這塊土地的民眾，親自導覽二二八事件基隆相關地點，包含八堵火車站旁的二二八紀念碑、基隆高中、信一路的市警局少年隊、中正公園上的二二八紀念碑、海洋廣場等。希望藉由這樣的活動，讓後人莫忘，讓悲劇不再發生。

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  • 基隆市役政公園的228紀念碑，「基隆市228公義和平協會」將帶領民眾前去認識過往歷史。（記者俞肇福攝）

    基隆市役政公園的228紀念碑，「基隆市228公義和平協會」將帶領民眾前去認識過往歷史。（記者俞肇福攝）

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