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〈台北都會〉三重同仁宮160歲 石雕土地公同慶生

2017-02-28

神尊達18台斤 全新北最重

〔記者李雅雯／新北報導〕三重區同仁宮位於大有街上，主祀福德正神「土地公」，廟裡香火鼎盛，為地方信仰中心；其所供奉的土地公神尊以石材打造，重達十八台斤，為新北市最重者。昨天土地公生日，恰逢同仁宮建宮一百六十週年廟慶，參拜信徒絡繹不絕。

同仁宮前身設於現在的二重疏洪道內，處於田園阡陌中，民國七十一年因二重疏洪道開設必須拆遷，在地方人士、眾多信徒奔走募款下，另尋廟地找到大有街現址，進行重建。同仁宮一開始僅是間小廟宇，在石碑寫上「福德正神」供信徒參拜，至於重達十八台斤的石雕土地公，則是在拆遷重建後才增設。

傳說好神 廟方：心誠則靈

廟方人員表示，適逢同仁宮一百六十週年廟慶，相繼規劃了路跑、書法、演講等活動；路跑在土地公生日前一天舉行，但連日低溫又逢下雨，讓工作人員們好擔心，沒想到路跑當天一早雨就停了，「一定是土地公在保庇」。

相傳日前有位信眾擔任房仲，有個案子遲遲銷不出去，到同仁宮參拜後順利銷出，讓他相當高興，回捐百萬元還願；廟方人員笑說，心誠則靈。

同仁宮設立時間可追溯至清朝同治年間，在相關資料輔佐且和土地公上香恭請查明後，確定歷史已有一百六十年，回顧拆遷原廟、重建廟址的過程都相當順利，廟方人員認為，土地公必定有所幫助。

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  • 三重區同仁宮供奉福德正神，是地方信仰中心，香火鼎盛。（記者李雅雯攝）

    三重區同仁宮供奉福德正神，是地方信仰中心，香火鼎盛。（記者李雅雯攝）

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