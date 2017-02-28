〈台北都會〉高職免試入學 週休假期修學分
2017-02-28
〔記者翁聿煌／新北報導〕高職生及社會青年又有新的升學和進修管道，莊敬高職將開辦專科「職業繼續教育課程」，免試招收餐飲、表演及美容學分班，利用週休假期修滿學分，即可報考合作的科大兩年制技術學院，畢業取得學士學位；國中畢業生同樣也可申請就讀高職「職業繼續教育課程」，兼顧學業及工作。
在少子化趨勢下，升學進修管道更為彈性多元，新北市今年將有兩所公立高中試辦真正免試入學，公立高職也有「專業群科特色招生甄選入學」管道，只需術科甄試，不用國中會考成績，私立高職更是早已開放免試入學。
如今教育部再辦理專科以上「職業繼續教育課程」，提供高中職畢業生及社會青年，利用假日修習兩學年的學分課程，修滿課程學分、通過檢定者，等同獲得二專同等學力；可繼續報考合作的台北城市科大餐飲管理系、崇右技術學院表演藝術系和時尚造型設計系二技制學院，畢業可獲得學士學位。
莊敬高職職業訓練中心主任陳明献表示，莊敬職訓中心提供國中學歷青年「職業繼續教育課程」，利用週休假日報名參加「餐飲實務製作班」、「表演實務初級班」和「整體造型初級班」，期滿通過檢定可獲得高職學歷。
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