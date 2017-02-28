〈北部〉織羅部落家鄉味 民眾體驗葛鬱金

2017-02-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕消失於花蓮縣織羅部落近卅年的葛鬱金，是當時貧瘠年代的替代食材，隨著引進多種作物，葛鬱金逐漸消失在部落間，也成為當地耆老的珍貴回憶，旅北青年黃偉峰為了找尋「家鄉味」，二年前回歸部落，成功復育葛鬱金，並於昨日舉辦葛鬱金節，吸引許多民眾攜家帶眷下田體驗農事。

「最難尋的家鄉味！」黃偉峰說，懷念小時候吃葛鬱金的滋味，雖然味道單一不豐富，卻仍有著吃在嘴裡、回味在心的溫暖感受，讓葛鬱金重回部落，是返鄉後一直努力的目標。

黃偉峰說，耕種葛鬱金的方式其實很簡單，就是回歸到人與土地最友善的關係，不灑農藥、保持生態平衡，才能讓葛鬱金苗健康長大，雖然過程中受到不少質疑跟批評，但還是堅持默默低著頭，繼續耕耘葛鬱金田，才有機會能夠找回家鄉的味道。

第二屆Alida葛鬱金節昨日落幕，吸引許多親子下田體驗農事，黃偉峰期盼持續分享友善大地的觀念，讓民眾能夠遠離手機跟過度爆炸的資訊，回歸到最單純的美好時光，並預告下半年度還將舉辦一場稻米節，邀約鄉親一起走進稻田，學習與大地共生息。