〈北部〉花況零散 南庄遊客嘆可惜
2017-02-28
〔記者許展溢／苗栗報導〕二二八連續假期今天最後一天，許多民眾利用難得休假日出遊，由於春季是賞花好時節，往年要從苗栗縣三灣鄉進入南庄鄉，沿途都可見櫻花盛開，不過，受氣候波及，至今櫻花卻開的零散，不如以往美景，令許多遊客大嘆好可惜。
南庄獲國際慢城認證，上星期義大利國際慢城總部主席Stefano Pisani及秘書長Pier Giorgio Oliveti， 首次應邀到台灣參訪，並前往苗南庄賞櫻花，吸引不少民眾關注。
假期進入倒數，昨天從三灣鄉中港溪橋，要進入南庄鄉外環道沿路兩旁，車陣一整排，遊客期盼看到綻放櫻花樹，但一路開到南庄老街，卻僅有零星幾棵櫻花開，好幾株甚至枯貌樣，直呼好失望。
縱使連日陰雨，許多人仍想春季前往南庄賞櫻，交通部觀光局參山國家風景區管理處指出，廿五日至昨天進入南庄遊客車次超過四萬輛，遊客人數則更多。
南庄觀光產業協會理事長劉月梅說，去年跟今年氣候異常，導致櫻花無法如期綻放，就算有開也長的不好看，無法吸引遊客駐足拍照留念。
劉月梅表示，今年又屬暖冬，台灣花卉生長週期大受影響，該冷的時候不冷，才讓需受寒冬洗禮的櫻花不如往年茂盛。
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