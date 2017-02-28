| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉浪漫夜櫻 新竹公園亮起來

2017-02-28

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，成為熱門賞櫻景點，新竹市政府更首度在園內增設燈光，夜晚的櫻花在燈光襯托下，更顯嬌豔浪漫，吸引全國各地攝影愛好者，到新竹市捕捉櫻花日夜風情，甚至稱讚新竹公園是「全台最好拍的賞櫻景點！」

新竹市賞花季廿五日展開，雖然受到低溫陰雨影響，活動延期，但昨日降雨稍歇，民眾不畏濕冷天氣，趁著連假全家出動到新竹公園賞櫻，淡色的河津櫻與桃色的山櫻花交錯綻放，悠閒漫步櫻花樹下，彷彿置身日本，遊客直呼「美呆了！」

近火車站 全台最好拍

來自苗栗的攝影愛好者林先生說，新竹公園是全台最好拍的地方，搭火車到新竹車站步行幾分鐘就可拍到櫻花飛舞的美景，不用跟別人一樣塞在高速公路上，還可一次欣賞到櫻花白天的風情與晚上的浪漫，讓他快門按不停。

城市行銷處表示，新竹公園占地十八公頃，園內栽種近卅品種、逾八百棵櫻花，是新竹市知名的賞櫻勝地，也是全台平地離火車站最近的賞櫻地點，距離新竹火車站只有幾分鐘路程，由於交通便利，去年賞花季短短三週，就湧入十八萬賞花人潮，今年園內更加裝夜間燈光，讓夜晚的櫻花多了不一樣的迷人風采，歡迎民眾在賞花季期間（即日起自三月十九日）來賞櫻！

廣告
  • 新竹公園櫻花綻放，夜櫻風情全台最好拍！（市府提供）

    新竹公園櫻花綻放，夜櫻風情全台最好拍！（市府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
全台首座 土地公文化館開館

土地公生日 館方提供壽桃慶祝昨天農曆二月二日是土地公的生日，位於桃園區三民路的「土地公文化館」熱鬧開館，有「鍾馗跳五鬼」與掌中戲「土地公公傳…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：〈北部〉浪漫夜櫻 新竹公園亮起來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.