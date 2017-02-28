〈北部〉購書補助沒影 苗栗圖書館嘆難推閱讀

2017-02-28

去年只給五萬 今年一元都沒

〔記者許展溢／苗栗報導〕部分縣市政府機關為推廣閱讀、縮短城鄉教育資源差距，時常喊出「多閱讀」等標語。苗栗縣部分鄉鎮圖書館長直言，往年購書款編多少有多少，兩年前開始，苗縣府先是打七折，去年一律只有五萬元，今年至今連一元都沒有，大嘆是要如何推廣閱讀？苗縣府教育處圖書資訊科指出，購書款無法確定何時核定。

有圖書館長指出，教育部每年會補助苗縣各圖書館十萬元購書款，不知為何已取消，現在連苗縣府也不補助。

部分圖書館長表示，各鄉鎮圖書館只剩公所自編零星預算購書，相當有限，往年加上縣府補助款，勉強維持一定購書率，現在根本不夠。推廣閱讀不能單靠民眾捐二手書，必須與時俱進，購買新書，書本年年上漲，平均一本三百元，款項不足買不到幾本，其中又以兒童繪本需求量最大，更別說要推廣更貴的電子書。

一位圖書館員指出，往年縣府購書預算雖大打折，但多少還是有，只是部分鄉鎮圖書館認為，當時要進融資平台排隊領款，不想等，索性放棄。願意等的，前年款項也等到去年中旬才撥款。

縣府沒錢 無法確定何時核定

苗縣府教育處圖書資訊科長彭秀珍指出，有很努力編列圖書採購費給各鄉鎮圖書館，但縣府財政困難，必須進入融資平台，部分鄉鎮不願意等，導致無法執行。

彭秀珍說，還是有相關款項補助，接下來會對縣內各圖書館進行調查，如有意願等款項核定，會列入安排，但強調也無法確定經費何時會核定。