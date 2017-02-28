〈北部〉湖口張六和家族 兩千多人祭祖
2017-02-28
〔記者黃美珠／湖口報導〕昨天農曆二月初二，不僅是一年一度湖口張六和派下子孫團聚大祭祖的日子，更恰巧就在二二八紀念日前夕。一早就吸引數百輛自小客車湧入新竹縣湖口鄉中平路張家祖塔周邊道路，兩千多名子孫井然有序地停車後挑擔、提著牲禮前去敬拜祖先，其中二二八受難者張七郎的遺族也在九十八歲張許梅率領下返鄉追思。
98歲張許梅帶領288遺族追思
張許梅是二二八事件受難者張七郎醫師的次媳，儘管已經高壽九十八歲，昨天依舊在女兒張芳滿等親人陪同下，無懼細雨寒風從台中回歸故里，向先祖們致敬、獻上追思。
全場焦點 晚輩爭相合照
張許梅是張七郎倖存的次子張依仁的妻子，因為今天恰巧就是二二八紀念日，所以她和家人的出現頓時成為現場焦點，許多人爭相詢問她在哪裡，由張六和家族現任族長、行政院政務顧問張福普代表宗親歡迎她的歸來。
只見她笑容可掬，讓人如沐春風，對於過去的苦難不再多提，卻像是國寶般，吸引不少家族晚輩爭相湊進與她合照留念，她也來者不拒。
張福普說，張七郎醫師父子當年三人同時遇害，次子張依仁雖然逃過ㄧ劫，但也曾經鋃鐺入獄過。夫妻倆的女兒惠滿、芳滿現在也繼承衣缽懸壺濟世。他期許所有族人向前展望，大家同心為台灣努力。
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