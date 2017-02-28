〈北部〉復興五月桃綻放 賞花正是時候

2017-02-28

〔記者李容萍／復興報導〕栽種於復興區三光、爺亨、高義、光華和中巴陵部落的五月桃，從二月中旬已陸續開花，粉紅色的花海把部落妝點得美不勝收，果農預估種在中、上巴陵的水蜜桃也會在三月底接棒開花；市府觀光旅遊局表示，北橫公路沿途已有櫻花盛開，最近上山到部落賞花正是時候。

復興區長曾志湘指出，五月桃、水蜜桃都是復興區遠近馳名的農特產，今年獲得桃園市家長會長協會的支持，將在五月桃、水蜜桃產期時，由協會邀請各級學校下單訂購，公所主辦的「水蜜桃公主」選拔，今年也提前在五月登場，讓水蜜桃促銷活動提前展開。

旅遊導覽人員孔俊凱說，往年冬季自十二月起，依序是復興區梅花、櫻花、桃花的綻放季節，今年因為暖冬又少雨，花期跟著延後，趁著過年後這兩波寒流過境，部落的桃花已經盛開，花期大概還有一週時間。

經常有人搞錯梅花、櫻花、桃花，孔俊凱表示，簡單分辨這三種花並不難，梅花與桃花都是單出、無花柄，遠看花朵像直接黏在樹枝上，台灣的梅花大多是白色，花期是十二月到隔年一月，桃花的花期會晚一些，水蜜桃的花期大約是三月或四月初；櫻花屬於多出、有花柄，遠看像一球一球的捧花，近看花瓣有缺角。