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〈北部〉伯公生 食伯公福6處同慶吃辦桌

2017-02-28

〔記者周敏鴻、鄭淑婷／綜合報導〕昨天是農曆二月二日，也是客家信仰的「伯公」生日，信眾到各土地公廟拜拜慶生，市府客家事務局結合平鎮區廣隆宮等六處廟宇舉辦「食伯公福活動」，讓信眾開心吃辦桌，還能獲贈可以擲筊的伯公公仔；另外，有百年傳統的「八德乞龜」活動也在三元宮登場，今年最重的平安龜重達二一三六斤，比起去年多四斤，市長鄭文燦也敬獻八百五十斤平安龜，比起去年多五十斤。

八德乞龜 最重平安龜2136斤

包括平鎮區廣隆宮、中壢區石頭庄地區福德宮、楊梅區上田寮福德祠、龍潭區三角林開庄福德祠、八德區玉元宮、大溪區永聖宮，昨天同步舉辦「食伯公福活動」，共席開兩百桌宴請信眾。

鄭文燦與信眾同歡，還到廣隆宮擲筊祈求壽龜，幫信眾求得一百斤重的米龜，讓大家都能分享福氣；他說，「伯公」是客家人對土地公的尊稱，「食伯公福」是客家特有的傳統習俗，沿襲早年伯公生日時，每戶人家準備祭品拜拜，再烹煮分享給信眾，讓每個人都福氣滿滿，展現客家人對土地有感情、敬天惜福的美德。

鄭文燦也到八德區三元宮向三官大帝參香，他表示，「八德乞龜」活動已有一百多年歷史，乞龜是為了祈求健康、平安、長壽，求得的龜要分享、分食，每年乞龜越來越大隻，象徵生活越來越好；他笑說，從選舉前、選舉後到現在，已敬獻到八百五十斤重的米龜，分切給信眾吃平安。

三元宮表示，乞龜又稱祈龜或求龜，往年多以米製成米龜，隨著時代進步，製作的材料越來越多元，像是糕餅、餅乾、麵包都有，信眾透過擲筊詢問神明，獲得同意後就可將米龜帶回，隔年要還以較大的米龜供其他人乞龜，讓米龜一年比一年大。

今年三元宮除了傳統的乞龜活動，也舉辦乞龜造型創意競賽，讓大小朋友發揮創意製作特色乞龜，藉ＤＩＹ更了解家鄉傳統文化。

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  • 平鎮區廣隆宮「食伯公福活動」吸引許多信眾同歡。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區廣隆宮「食伯公福活動」吸引許多信眾同歡。（記者周敏鴻攝）

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