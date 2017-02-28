〈北部〉把握最後一天 燈會今晚熄燈

2017-02-28

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕在龍潭大池畔舉行的桃園燈會，因應二二八連續假期而繼續保留，主燈「幸福起家」與主題燈區「百蝶嬉春」、「四月望雨」將於今晚十點熄燈後拆除，民眾可把握連假最後一天，到龍潭大池踏青、順便賞燈。

今年的桃園燈會為期十天，原本到十九日止，市府觀光旅遊局考量二二八連假的觀光人潮，僅拆除「祈福燈林」、「北橫狂想曲」、「一同去礁遊」、「雞不可失」等部分燈區與創意光廊，仍保留主燈「幸福起家」與主題燈區「百蝶嬉春」、「四月望雨」。

近日氣溫偏低，龍潭大池畔風大，周邊店家說，賞燈人潮雖然減少，但還能看到三兩成群的民眾前來賞燈、拍照，多少仍為地方帶來商機。

今天晚間六點起，「幸福起家」主燈與特色燈區都會亮起，民眾可以把握最後的賞燈機會，在晚間十點熄燈後就會拆除。觀光旅遊局表示，未來龍潭大池會進行兩階段工程，第一階段拆除吊橋，並整建入口迎賓廣場、景觀輕食平台、水岸遊憩碼頭等；第二階段重建吊橋，預計明年十二月完工。