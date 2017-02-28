〈北部〉紓解車流 竹科龍潭聯外道拓寬招標
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市府工務局辦理竹科龍潭基地東向聯外道路的拓寬工程，編列約九百萬元預算公告招標，將打通連接龍潭區龍園一路到聖亭路的聯外道路，紓解竹科龍潭基地的車流量，減少民怨也吸引更多廠商進駐。
龍園一路通往聖亭路
新竹科學工業園區龍潭基地的交通動線主要有兩條，分別連接國道一號與國道三號，在連接國道一號部分，從竹科龍潭基地走梅獅路、台一線接上楊梅交流道，道路比較寬；至於連接國道三號，須走梅龍路、聖亭路、台三線、大昌路接龍潭交流道，其中梅龍路彎道多、路窄僅兩線寬，讓頻繁進出基地的大型車輛非常不便，居民也抱怨連連。
工務局為此公告「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程委託設計監造技術服務」標案，預計三月廿二日開標，預算金額九○二萬五○○○元，規劃龍潭基地內的龍園一路通往聖亭路的聯外道路。
聯外道路以湧光路一段周邊作為規劃廊道，長度將近五百公尺，西抵龍園一路、東達聖亭路，路寬將拓寬到十五公尺、雙向各兩線車道的計畫道路；工務局表示，未來通車後可大幅提升龍潭基地的道路服務品質，減少民怨也吸引更多廠商進駐龍潭基地，帶動地方繁榮發展。
工務局表示，市府爭取的國道三號增設龍潭第二交流道已經定案，預計在一○八年完工，龍潭體育園區也完成第一階段棒壘球場的設置，市立圖書館龍潭分館正在興建，預計一○七年完工，周圍將設置龍潭行政園區、「台灣民謠之父—鄧雨賢音樂紀念館」等，提升龍潭的各項地方建設。
龍潭大池今年將進行改造
龍潭大池是每年桃園燈會的熱門景點，今年將進行龍潭大池改造計畫，針對入口迎賓廣場、景觀輕食平台、水岸遊憩碼頭、水上表演劇場及親子樂活區等翻新，並進行龍潭吊橋重建工程，讓龍潭大池改頭換面；此外，龍潭是台三線重要的客家文化地標，將結合龍潭茶鄉特色及「鍾肇政文學生活園區」文學特色等，發展龍潭文化觀光。
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標題：〈北部〉紓解車流 竹科龍潭聯外道拓寬招標
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