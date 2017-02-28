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〈中部〉（台中）烘焙坊老闆父開店 被爆私劃車格

2017-02-28

〔記者張菁雅／台中報導〕永采烘焙坊爆發勞資糾紛，除了被勞工局重罰一百萬元，也飽受網友抨擊。永采烘焙坊廿六日已宣布暫停營業，網友繼續爆料業者父親經營的日本料理在門口私劃停車格，市府交通局得知此事後表示，三月一日將與警察局前往稽查，並塗銷停車格。

市府︰屬退縮人行道 將塗銷車位

位於西區民權路巷子內的日本料理，已有卅多年歷史，老闆的女兒正是因要求實習生及員工超時工作，員工離職還求償五十九萬元的永采烘焙坊負責人。網友爆料表示，餐廳門口公有地上劃設停車格，路邊一大半土地變成私人停車格，僅提供餐廳客人使用，這樣可以嗎？

由於餐廳位在巷口，轉彎處若停車，將影響行車安全。網友要求台中市政府硬起來，把轉彎處清空，給其他人安全的行車空間。

餐廳員工︰父女各自開店 不相關

餐廳員工表示，停車格的土地是餐廳所有，爸爸的店跟女兒的店各自經營，網友不該無限上綱。

交通局長王義川則說，餐廳門口道路確實是店家的土地，但屬於「退縮的無遮簷人行道」，必須提供公眾使用，不能自己劃為停車格，交通局與警察局三月一日將共同前往稽查，依據停車場管理法，將裁罰三千元，且劃設停車格者必須回復道路原狀；若無人承認劃線，將由交通局塗銷停車格。

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  • 日本料理門口劃設停車格，供客人使用。（翻攝自網路）

    日本料理門口劃設停車格，供客人使用。（翻攝自網路）

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