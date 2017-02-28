〈中部〉（台中）機場航空燃油疑溢漏 中油挨罰

2017-02-28

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕中油油罐車廿六日下午於台中航空站將油料加至機場油罐車時，疑因工作人員操作不慎，導致約有十多公升的燃油溢出，供油站人員用水將油料沖進排水溝中，中航路一段部分住戶聞到汽油味報警，消防人員順著氣味找到「台中航油站」，趕緊用吸油棉吸起排水溝油污，油氣味大幅降低，中油也遭台中市環保局開罰。

清泉消防分隊前晚接獲民眾報案指稱，中航路一段住戶飄散濃濃汽油味，與員警到場都聞到很臭的味道，在住戶門前排水口測得108ppm超標值，排水溝浮有黑色浮游物，而水溝連接機場管制區內的中油台中營業處所屬的「台中航油站」。

航油站︰航油應不會外流

台中機場航油站站長施淳毓表示，依照中油的ＳＯＰ作業程序，溢油時應該用吸油棉處理，由於工作人員認為溢出的油不多，便宜行事用水沖，可能導致油污流出外面水溝，他於昨晚即拿著吸油棉前往處理善後，目前已清除乾淨。不過，他強調，航空用油是清澈的，加上該站設有「油水分離槽」，油料應不會外流，該站的出水口處也沒有油污跡象，昨天清除的油污是黑色的，認為應該不是他們漏出的油。

台中航空站主任張瑞澍則表示，將要求中油提出檢討改進報告。