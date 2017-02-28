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〈中部〉（台中）周邊人行道禁菸 7校明起實施

2017-02-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕助校園學生遠離菸害，台中市政府從三月一日起，在七所學校外的人行道設禁菸區，衛生局指出，七校校園周邊已公告為禁菸區，呼籲民眾遵守規定，違者可依法處以二千至一萬元罰鍰。

違者依法可罰2千至萬元

台中市衛生局表示，校園周邊人行道屬公共空間，民眾行經附近，不經意的吸菸行為，往往讓二手菸飄進校園甚至教室，無形中也造成師生受二手菸害。

衛生局指出，菸害防制法現已規範高級中等學校以下學校校園為全面禁止吸菸，但尚未將校門口、人行道等戶外區域納入禁菸場所規範。

1高中6國中小自願參與

為避免校園師生、家長及民眾行經學校周邊時，遭受二手菸害，衛生局積極推動校園周邊無菸人行道，去年徵詢學校參與意願，有七校自願參與計畫，目前先訂三月一日起在包括西苑高中、向上國中、豐原國中、爽文國中、清水國小、合作國小、新平國小等七校校園周邊人行道，依菸害防制法公告指定禁菸。

衛局推廣盼更多校園加入

衛生局呼籲民眾遵守校園周邊禁菸的規定，違者將依法處以二千至一萬元罰鍰，不讓二手菸危及學生學習環境。自三月一日起公告禁菸外，也會派員不定時稽查，盼真正幫助校園周遭環境能遠離菸害，也盼有更多學校參與，會前往參與計畫的學校協助劃標線及架告示牌，讓行人清楚法令規範。

針對這項新政策，有家長說，有時接送子女時，發現有路人會邊走邊抽菸，無形中也讓學童間接受到二手菸害，若人行道也列入禁菸，感覺可讓學童多一些保障。

也有家長說，曾看到有家長在學生接送區等子女放學時抽菸，讓一起等候的家長感覺不舒服，盼市府落實稽查，讓大家一起遠離菸害。

也有家長盼市府能早日全面推廣校園外人行道禁菸，讓所有學生均能遠離菸害，又可避免學生有樣學樣或好奇嘗試吸菸行為。

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  • 助校園學生遠離菸害，台中市三月一日起，在七所學校外人行道設禁菸區，違者可依法處以二千至一萬元罰鍰。（市府提供）

    助校園學生遠離菸害，台中市三月一日起，在七所學校外人行道設禁菸區，違者可依法處以二千至一萬元罰鍰。（市府提供）

  • 助校園學生遠離菸害，台中市三月一日起，在七所學校外人行道設禁菸區，違者可依法處以二千至一萬元罰鍰。（市府提供）

    助校園學生遠離菸害，台中市三月一日起，在七所學校外人行道設禁菸區，違者可依法處以二千至一萬元罰鍰。（市府提供）

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